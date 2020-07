Coronaproof op zomerkamp, dat ziet er zo uit: kampbubbels, minder fysieke spelletjes en veel hygiënemaatregelen 

Naast de bubbels van vijftig zijn er ook nog andere maatregelen zoals strikte hygiënemaatregelen.

Oppervlakten die door verschillende bubbels gebruikt worden, zullen telkens opnieuw gereinigd worden alvorens een nieuwe bubbel er toetreedt. Kinderen zullen dan ook in verschillende shiften eten en hun handen regelmatig moeten wassen. Overdag worden gebouwen en tenten opengezet om te verluchten.

De kinderen en het materiaal worden binnen de bubbels gehouden. "Het is natuurlijk wel een beetje wennen, want broers of zusjes met een verschillende leeftijd, kunnen elkaar dus niet bezoeken", vertelt Mona Huyzentruyt, hoofdleiding van Chiro Hiperlie. De kinderen moeten ook zo veel mogelijk buiten spelen. Intensief contact wordt gemeden en ook de bezoekdagen voor externen worden afgeschaft, net als de tweedaagse. "Maar het belangrijkste is nu even de veiligheid", besluit ze. Voor iedereen is er ook een mondmasker voorzien voor als men toch eens in contact zou moeten komen met een externe persoon.