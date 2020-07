Zuidfoor Brussel mag doorgaan: "Het gaat deugd doen als de foor weer opengaat"

Door de coronacrisis hebben de meeste kermisuitbaters het moeilijk, vertelt Kevin Le Forain. "Ik denk dat het nog te vroeg is om een definitieve balans op te maken. Maar wij hebben geen keuze. Wat moet je doen als forain als je stopt? Dit is niet alleen ons beroep, het is ook een manier van leven. Het is een vak dat van generatie op generatie over gaat. En we hebben in het verleden ook al wereldoorlogen en financiële crisissen overleefd."