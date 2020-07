Blinde student met geweld overvallen terwijl hij hulpdiensten belde

Maar enkele seconden later werd hij door een van de mannen in een wurggreep gehouden en kreeg hij een mes tegen de keel gezet. De overvallers sloegen uiteindelijk op de vlucht met zijn tas, vlak voor de politiepatrouille ter plaatse kwam. “Wij zijn inderdaad tussengekomen voor die feiten” zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Ter plaatse waren er geen verdachten meer aanwezig. We hebben een onderzoek geopend om de daders op te sporen, maar voorlopig werd er niemand opgepakt. Onze mensen hebben het slachtoffer naar huis gebracht, want hij was danig onder de indruk van de feiten.”