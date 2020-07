Branden in Braziliaanse Amazonewoud dreigen nog erger te worden dan vorig jaar

Het Braziliaanse Instituut voor Ruimteonderzoek INPE telde in juni 2.248 brandhaarden. Dat zijn er bijna 20 procent meer dan in juni 2019. Het is ook het hoogste aantal brandhaarden in die maand in 13 jaar tijd.

In juni begint het droge seizoen. Het cijfer van meer dan 2.200 brandhaarden verbleekt bij de piekcijfers van vorig jaar, toen in de maanden augustus en september om en bij de 40.000 brandhaarden per maand werden geregistreerd. Maar de stijging in vergelijking met juni vorig jaar en de jaren daarvoor, belooft weinig goeds voor de komende maanden. Het hoogtepunt van het brandseizoen ligt tussen augustus en november. Specialisten gaan uit van een nog erger jaar dan 2019.