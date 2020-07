Hoe weet je wanneer een zeehond op het strand gezond is?

Het komt er dus op aan om te zien wanneer een gestrande zeehond gezond is en wanneer niet. En daarmee zijn ze bezig in SEA Life in Blankenberge. Ze hebben daarvoor een specialist in huis: de Canadese dierenverzorger Scott Hadley. Hij geeft opleidingen aan brandweermensen zodat die zieke zeehonden kunnen identificeren.

Hans De Blauwe van de brandweer van Brugge heeft de opleiding gevolgd. "Een zeehond die in de vorm van een banaan op het strand ligt, is gezond: met zijn kop en zijn staart omhoog dus. Ook als hij op zijn rug ligt en je ziet hem krabben met een pootje aan zijn keel, dan is hij in orde. Maar als hij languit op zijn buik ligt en niet reageert als je dichterbij komt, dan is er waarschijnlijk iets mis mee. Dat is ook zo wanneer hij op een vreemde manier ademt. Dan bel je best wel."