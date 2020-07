Burgemeester Diest waarschuwt: "Auto foutparkeerders Halve Maan wordt onmiddellijk weggesleept" 

"De volledige omgeving rond het domein is tot eind augustus een blauwe zone", vertelt burgemeester Christophe Degraef (Open Diest). "Dat betekent dat mensen hun blauwe schijf moeten leggen en dat ze er ook maar maximum twee uren kunnen parkeren. Daarnaast waarschuwt de burgemeester ook nog voor foutparkeren. "Vorig jaar hadden we in de omgeving ontzettend veel overlast van foutgeparkeerde wagens. Dan gaat om auto's die dwars door elkaar staan of op de stoep of het fietspad." De politie zal ook dit jaar meer controles uitvoeren in de buurt om foutgeparkeerde auto's onmiddellijk weg te slepen.