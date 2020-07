"Communicatie is rampzalig": Brussels Airlines krijgt tot 55.000 oproepen per dag nadat het vele vluchten schrapt

Consumentenorganisatie Test Aankoop kreeg heel wat klachten binnen, ook omdat de luchtvaartmaatschappij gewoon niet bereikbaar is. "We zitten zeker in een precaire situatie, daar zijn we ons van bewust", vertelt woordvoerder Simon November. "Maar niet reageren of de telefoon niet opnemen, of nog erger terugbetalingen uitstellen of zelfs niet uitvoeren, dat is allesbehalve consumentvriendelijk."

Testaankoop vraagt de bevoegde ministers Nathalie Muylle (CD&V) en François Bellot (MR) dan ook om de luchtvaartmaatschappij op het matje te roepen, maar beide ministers wijzen naar elkaar en willen voorlopig niet reageren.