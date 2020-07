Conner Rousseau (SP.A): "Benieuwd of zij die aan zet zijn met onze tekst aan de slag willen"

Of hij desnoods bereid is om zusterpartij PS te lossen, wil hij niet zeggen. "Wij zijn bereid om een stap vooruit te zetten. Het moet over inhoud gaan en dan zullen we wel zien wie er aansluit bij die inhoud. Ik kan mij inbeelden dat als de inhoud voor ons goed genoeg is, dat ook voor de PS goed is. We zien wel."

Vanmorgen had Conner Rousseau naar eigen zeggen nog geen uitnodiging ontvangen van de "drie koningen", maar hij verwacht dat die er de komende dagen wel komt. Hoe dan ook moet een eerste gesprek over de inhoud volgens hem met de huidige drie regeringspartijen worden gevoerd.

