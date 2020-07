Corona-uitbraak in ZNA Jan Palfijn: "In de kiem gesmoord"

Op de afdeling revalidatie-geriatrie bleek een koppel patiënten besmet met het coronavirus. Een grote verrassing was dat voor het ziekenhuis niet: "We hadden verwacht dat dat kon gebeuren, toen de coronamaatregelen versoepeld werden en er weer meer contact mogelijk is", zegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. "Zo zijn er drie maatregelen die we dan ook meteen uitvoeren."

"Eerst en vooral gaan mensen met symptomen in quarantaine, ten tweede gaan we alle patiënten en personeelsleden op de getroffen afdeling geregeld opnieuw testen en er is ook een bezoek- en opnamestop ingevoerd op die afdeling." Intussen zijn er nog 10 patiënten in isolatie en nog enkele personeelsleden thuis.

In het algemeen liggen er niet meer zo veel patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis. In 3 ZNA-ziekenhuizen is er een afdeling intensieve zorg en daar liggen in totaal momenteel 5 COVID-19-patiënten.