Dan toch een festival op het einde van de zomer: Leffingeleuren gaat "open air"

Doordat het tot en met augustus verboden is om massa-evenementen te organiseren, kunnen deze zomer geen festivals doorgaan in België. Dus was het afwachten wat de organisatoren van festivals in september zouden doen.

Crammerock in Stekene liet bijvoorbeeld vorige week nog weten dat het festival dit jaar niet doorgaat. Maar Leffingeleuren, in Middelkerke, zal dus wel plaatsvinden. Al zijn de organisatoren op hun hoede. “Het virus is niet weg en wij willen een veilig festival organiseren”, benadrukken ze.

“In september een festival organiseren met diverse binnenpodia en een gratis volksfeest op een grote open ruimte zoals we het al vijf jaar kennen, is momenteel niet coronaproof. Bovendien kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat overzeese bands in september nog niet zullen mogen touren.”

Daarom komt er nu een festival in open lucht, met artiesten uit België en de buurlanden. Tegen eind juli moet bekend worden welke bands er zullen spelen en de ticketverkoop zal verlopen.