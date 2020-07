"De aanval op een blinde student in Brussel is een laffe daad", zegt Stéphanie die zelf slechtziend is

Stéphanie vindt het angstaanjagend dat een blinde het slachtoffer wordt van een overval. "Iemand die niet ziet of slecht ziet is zeer kwetsbaar", legt ze uit. Stéphanie onderstreept ook dat het als blinde of slechtziende moeilijk is om uit te maken of iemand in je buurt slechte bedoelingen heeft. "Als je twijfelt", aldus Stéphanie, "durf je ook minder snel om hulp te roepen. En weglopen voor iemand die blind is of weinig ziet is ook niet eenvoudig."