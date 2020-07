Delinquente jongeren uit gevangenis van Tongeren verhuizen naar Beveren

De verhuizing was oorspronkelijk voor gisteren gepland, maar door de coronacrisis is die uitgesteld tot 1 september. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): “We hebben nu wel de knoop doorgehakt en een protocol afgesproken. Dat betekent dat de gevangenis van Tongeren opnieuw een penitentiaire instelling wordt voor volwassenen.” In Tongeren is er nu plaats voor 25 volwassen gedetineerden en 8 jongeren. Door de verhuizing zal er plaats zijn voor 50 volwassen gevangenen. Het gaat vooral over mensen die een korte celstraf hebben gekregen en over mensen die worden uitgewezen.