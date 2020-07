DNA afnemen na seksueel geweld, zelfs zonder officiële klacht: voorstel ligt neer in parlement 

Opvallend is dat slachtoffers niet eerst een klacht zouden moeten indienen vooraleer een staal wordt afgenomen. “Dat is belangrijk, want veel slachtoffers hebben schroom, en dat is begrijpelijk, waardoor het pas jaren later naar boven komt, en dan zijn er geen bewijzen meer”, klinkt het. Om een betrouwbaar staal te hebben, wordt het best maximaal 36 uur na de feiten afgenomen. De oplopende kosten zouden volgens de partij “geen remmende factor mogen zijn”.

Het idee is om via de zorgcentra na seksueel geweld te werken. Die zitten op het Vlaamse niveau. De DNA-gegevens zouden in een databank worden bijgehouden die dan wel weer federaal wordt georganiseerd. Het voorstel kan mogelijk nog voor het zomerreces in commissie worden besproken, maar zal pas na de zomervakantie definitief worden gestemd.