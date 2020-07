Steeds meer mensen willen verplichte mondmaskers, blijkt uit Grote Coronastudie: "Totale verschuiving aan de gang"

Viroloog Steven Van Gucht is verheugd over de resultaten: "Het doet me deugd dat er opnieuw wat meer draagvlak is om mondmaskers te dragen. Het viel ons de laatste tijd toch op dat er minder en minder mondmaskers gedragen worden", reageert Van Gucht in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Maar misschien is dit nu recent toch weer aan het keren. De virologen hebben onlangs een oproep gedaan in de media en die oproep heeft toch wel gehoor gekregen, denk ik. Maar ik zie toch nog altijd te weinig mensen die een mondmasker dragen in de winkel. Als we geen inspanningen blijven doen, zullen de cijfers op een dag toch weer omhoog gaan."