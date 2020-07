Nathan Law, een van bekendste activisten in Hongkong, is de stad ontvlucht enkele dagen na nieuwe veiligheidswet 

Peking wil zo zijn greep op het in principe zelfbesturende Hongkong weer versterken. Gisteren, minder dan 24 uur na de inwerkingtreding van de wet, voerde de politie al de eerste arrestaties uit in de voormalige Britse kolonie. Onder meer een populaire slogan van prodemocratiebetogers is nu verboden. Law zelf had de strijdkreet om Hongkong te "bevrijden" deze week nog gebruikt in een videoboodschap aan het Amerikaanse parlement.



Nathan Law kiest er nu voor om de stad te ontvluchten, zo maakte hij zelf op Twitter bekend (zie onder). "Geen enkele Hongkonger heeft nog de illusie dat Peking ook maar enige intentie heeft om onze basisrechten te respecteren en de beloftes die het gemaakt heeft na te leven", schrijft hij als argumentatie, verwijzend naar de vele arrestaties die gisteren hebben plaatsgevonden.