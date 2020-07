Dronestudenten krijgen diploma met ... een drone: "Niemand heeft dit ooit al meegemaakt"

De studenten vonden de diploma-uitreiking alvast heel uniek. "Het is een ervaring om je diploma met een drone te krijgen", vertelt student Serge Liberloo. "Niemand anders kan dat zeggen, want het is de eerste keer dat dat gebeurt. Heel leuk!" Ook studente Inge Van Waeyenberg is enthousiast: “In coronatijd moet het een beetje anders. En op deze manier kunnen we alvast genoeg afstand bewaren. Het sluit ook mooi aan bij de cursus."