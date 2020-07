Belgisch team op expeditie naar katabatische winden in Groenland: "Kan grote omschakeling naar groene energie zijn"

Het team is enkele dagen geleden op expeditie vertrokken vanuit Saint-Malo, aan de Bretoense kust. De zeilboot, die de naam "North About" meekreeg, heeft drie meetstations aan boord. De bemanning bestaat uit twee schippers, twee cameramannen, een fotograaf en een onderzoeker van ULiège, Michaël Fonder. (zie ook foto onderaan)

De drie meetstations hebben ongeveer 30.000 euro per stuk gekost en zijn gemaakt in Finland, zij worden apart naar ginder verscheept. Over een tweetal weken zal het team in principe aankomen, en kan begonnen worden met de installatie. De volledige metingen zullen drie jaar duren, "maar de eerste interessante resultaten zullen er al veel vroeger zijn, na 3 tot 6 maanden", zegt Ernst. Al die tijd kan intussen nuttig gebruikt om investeerders te overtuigen, want grote bedrijven zullen sowieso vroeg of laat moeten omschakelen naar hernieuwbare bronnen.

Bij ULiège werken naast Fonder ook ingenieur Damien Ernst en klimaatwetenschapper Xavier Fettweis intensief mee aan het project. De twee zijn bekend over de taalgrens in het domein van respectievelijk energie en kimaatwetenschappen. Fettweis is een grote specialist van Groenland.