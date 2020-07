Expo “achter het masker”: Tongerse fotograaf legt coronahelden van Limburgse ziekenhuizen vast

We hebben met zijn allen geklapt voor de helden in de zorg. Met de expo “achter het masker” wil fotograaf Bert Daenen de zorgverleners een gezicht en stem geven. Hij trok naar het Jessaziekenhuis in Hasselt, het Vesaliusziekenhuis in Tongeren en het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. Daar fotografeerde hij dokters, verpleegkundigen en ondersteunend personeel na wat wellicht de meest intense periode van hun loopbaan zal geweest zijn.

“Het moest snel gaan,” zegt Bert Daenen. “Ik heb in elk ziekenhuis een tijdelijke studio ingericht. Het personeel kwam langs om te poseren en om hun verhaal te doen.” Het resultaat is een opvallende reeks foto’s en getuigenissen van mensen die cruciaal werk hebben verricht in een bijzondere periode.

De expo “Achter het masker”, van 17 juli t.e.m.2 augustus in het Refugehuis in Hasselt