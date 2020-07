"Alsof we bij criminelen aan vergadertafel zaten": Frankrijk en Nederland onderscheppen 20 miljoen geheime berichten

"Sommige berichten waren zo ontluisterend, dat ze ons voorstellingsvermogen ver te boven gingen", zei Jannine van den Berg van de Nederlandse politie tijdens de persconferentie. "Het was alsof we bij de criminelen aan de vergadertafel zaten."



"Wat alleen in spannende films leek te kunnen, speelde zich de afgelopen weken voor onze eigen ogen af", voegde haar collega Andy Kraag eraan toe. "We keken wekenlang realtime mee over de schouders van de criminelen. En zo konden we ze meermaals een stap voor zijn." Een aardschok voor de georganiseerde misdaad, noemden Frankrijk en Nederland het onderzoek.