De vrouw die prins Andrew kan vrijpleiten of net niet: mogelijke "fixer" van seksnetwerk Epstein na maanden opgepakt

Ghislaine Maxwell is een van de 9 kinderen van krantenuitgever en gewezen Brits parlementslid Robert Maxwell, die in 1991 overleed. Na zijn dood trok Ghislaine Maxwell naar de Verenigde Staten om daar een nieuw leven te beginnen. Ze startte in de vastgoedsector en leerde de welgestelde zakenbankier Epstein kennen. Hij verschafte haar toegang tot een wereld vol luxe. De twee werden een koppel, en na de breuk bleef de gracieuze Ghislaine trouw aan zijn zijde.

Ze rekruteerde zijn huishoudpersoneel, regelde belangrijke zakencontacten en organiseerde diners en gala's met de jetset of elite. Niet voor niets duikt de bijnaam "lady of the house" en "madam" op in gerechtsdocumenten als het over Ghislaine gaat. Haar contacten waren wijdverspreid. Ghislaine was een van de gasten op het huwelijk van Chelsea Clinton (dochter van Amerikaans oud-president Bill Clinton), werd gefotografeerd met sterren als Mick Jagger en Naomi Campbell, en mengde zich geanimeerd in gesprekken met Tesla-topman Elon Musk op het Oscarfeest van het bekende blad Vanity Fair.

Toen Epstein in nauwe schoentjes raakte bij het gerecht, verbrak ze de banden met hem en hield ze zich strategisch op de vlakte. In 2016 verkocht Ghislaine voor miljoenen haar herenhuis in Manhattan en verdween ze stilletjes uit het fameuze Amerikaanse feestcircuit. Ze zou toen verhuisd zijn naar het Verenigd Koninkrijk waar ze enkele eigendommen heeft.