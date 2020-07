Grote vakantiehuizen toch mogelijk voor vriendengroepen: “Maak er bijvoorbeeld een leesclub van”

In vakantiehuis “Land van Streuvels” in Ingooigem bij Anzegem sprongen ze gisteren een gat in de lucht. In het huis kunnen maximaal 25 personen logeren. Eigenaar Nancy Buseyne: “We zijn opgelucht en heel blij dat we groepen groter dan 15 mensen kunnen ontvangen. In ons huis kunnen ze heel gespreid zitten en eten. Het is er zeker mogelijk om afstand te bewaren.”



Uitbaters krijgen de raad om van elke vakantieganger de temperatuur te meten, maar dat zijn ze niet van plan in “Land van Streuvels”: “Wij willen niet in contact komen met de hele groep. Wij geven de rondleiding in het huis maar aan 1 persoon, de anderen zien wij niet.”