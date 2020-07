Grote vakantiewoningen in Vlaamse Ardennen gaan open ondanks onduidelijke regels

Vakantiewoningen die groepen herbergen van méér dan 15 mensen gaan toch weer open, zo horen we in de Vlaamse Ardennen. Het was niet duidelijk of ze zich moeten houden aan de bubbels van 15 personen of dat ze vallen onder de georganiseerde reizen en zomerkampen waar tot 50 personen zijn toegelaten. Volgens Ann Reyntjens van vakantiewoning Col 38 in Kluisbergen kunnen ze weer op volle bezetting draaien.