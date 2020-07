Binnenkort ook info voor fietsers in verkeerspraatje? "Veel positieve reacties, publiek ervoor groeit"

Gevolg? Honderden reacties. "Het leeft duidelijk bij de mensen", zegt Hajo Beeckman in "De wereld vandaag" op Radio 1. "We moeten wel goed nadenken over welke informatie we er dan instoppen. Het zal wellicht meestal incidenteninformatie zijn. Denk aan grote obstakels op de weg. We hebben momenteel enkele honderden kilometers aan fietssnelwegen. Als daar een tunnel is ondergelopen, moet je soms ver rondfietsen. Dat wil je als fietser dus wel weten."