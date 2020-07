Honderden olifanten sterven in Botswana, en niemand weet hoe dat komt

Nial McCann wil ziekte of vergiftiging door een andere bron niet uitsluiten. "Wat we zien, wijst in de richting van neurologische problemen, iets dat hun zenuwstelsel aantast." Een nieuwe, onbekende olifantenziekte, vergiftigd water, zelfs het nieuwe coronavirus worden genoemd, maar zekerheid is daar niet over.

McCann klaagt aan dat Botswana te weinig doet om de oorzaak te achterhalen, net als andere natuur- en milieu-organisaties. "Er is grote bezorgdheid over de vertraging in het opsturen van de stalen naar een erkend laboratorium", zegt Mary Rice, directeur bij Environmental Investigation Agency in Londen, aan The Guardian. "We moeten het probleem identificeren en maatregelen nemen. Dit gebrek aan urgentie weerspiegelt niet de manier waarop een verantwoordelijke zich moet gedragen. Privé-initiatieven hebben hulp aangeboden, maar dat is in dovemansoren gevallen."

Cyril Taolo, directeur bij het overheidsdepartement Wildbeheer en Nationale Parken, zegt aan The Guardian dat de stalen opgestuurd zijn en dat hij binnen enkele weken de resultaten verwacht. "De coronacrisis en de bijbehorende reisrestricties hebben alles een stuk lastiger gemaakt."