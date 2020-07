Huis in Riemst dat anderhalf jaar geleden instortte wordt nu eindelijk afgebroken

Het getroffen huis raakte zwaar beschadigd na een verzakking in de kelder. Dat veroorzaakte toen ook een gaslek. De bewoners van twee aanpalende huizen konden ook niet meer terug naar hun huis. Ze hebben tot nu bij familie gewoond en in een gastenverblijf in de buurt.

De eigenaar van het huis dat nu wordt afgebroken was ten tijde van de verzakking bezig met verbouwingen. Mogelijk is dat één van de oorzaken. Maar de ondergrond in de buurt is ook erg onstabiel door de aanwezigheid van mergelgroeven. Uiteindelijk wou de eigenaar pas instemmen met afbraak na tussenkomst van een gerechtelijk expert.