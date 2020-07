Janssen Pharmaceutica in Geel stilgelegd na lek van brandalcohol

In Geel werd de productie in de fabriek van Janssen Pharmaceutica donderdagochtend stilgelegd. Ook de medewerkers moesten geëvacueerd worden. Dat kwam doordat er zo'n 4.000 liter methanol werd gelekt. Dat is een giftig product, beter bekend als brandalcohol. Wellicht ontstond het lek door een defect tijdens de productie.

De productie lag er voor drie uur stil. Er vielen geen gewonden en volgens het bedrijf was er nooit gevaar voor de medewerkers of de omgeving. Omdat het bedrijf het product zelf kon opkuisen, is de brandweer niet ter plaatste gekomen.