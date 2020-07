Abortuskwestie zet formatie onder druk: CD&V dreigt ermee de stekker eruit te trekken als Kamer versoepeling toelaat

CD&V-voorzitter Joachim Coens dreigt ermee zijn opdracht stop te zetten om een nieuwe federale regering te vormen. Dat meldt De Tijd en het nieuws is bevestigd door CD&V aan VRT NWS. Coens laat zijn beslissing afhangen van de uitslag van de stemming in de Kamer over een versoepeling van de abortuswetgeving. Die staat op de agenda van de Kamer, maar zou worden uitgesteld. In elk geval leidt de demarche van Coens tot nieuwe politieke hoogspanning.