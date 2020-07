Leuvense burgemeester verplicht mondmaskers op de wekelijkse markten

Burgemeester Ridouani is er gerust in dat hij niet zal teruggefloten worden nu hij deze maatregel oplegt: "Dit is wettelijk omdat het hier gaat over het openbaar domein. Het is een markt die de stad zelf organiseert en ik kan daar als burgemeester bijkomende regels aan toevoegen zoals het dragen van mondmaskers. Het is anders bij winkels die privé worden uitgebaat en waarbij een minister een regel kan intrekken."