Leuvens schepen pleit voor verplicht mondmasker op straat en in winkels

Vorige week besliste de Nationale Veiligheidsraad om mondmaskers voorlopig niet te verplichten in winkels. Daarmee gingen de politici in tegen de pleidooien van virologen als Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Steven Van Gucht. Toch klinkt bij heel wat lokale politici de roep naar het verplicht dragen van mondmaskers luider en luider. Ook bij Leuvens schepen Johan Geleyns. Hij wil zelfs dat mondmaskers verplicht worden als je gewoon rondloopt in een stad.