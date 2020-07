Leveranciers van gas en elektriciteit blijven consumenten opzadelen met te dure contracten

In oktober vorig jaar maakte de CREG, de federale energieregulator, bekend dat 360.000 gezinnen te veel betaalden voor gas en/of elektriciteit. De reden was dat ze hun contract nooit wijzigden, de zogenaamde slapende contracten. Dat kon een gezin tot 600 euro per jaar kosten.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) beloofde een onderzoek, want slapende contracten bleken niet alleen een probleem van luie consumenten, ook de energieleveranciers deden niet altijd wat ze moeten doen.

Dat onderzoek, uitgevoerd door de Economische Inspectie, is nu klaar en bevestigt dat er “op vlak van prijstransparantie” ruimte is voor verbetering. Energieleveranciers moeten bijvoorbeeld op hun website doorverwijzen naar de vergelijkingstool van de regulator, maar zeven van de tien doen dat niet.

Met die vergelijkingstool kan de consument berekenen welk energiecontract voor hem of haar het voordeligste is op de markt. Je vindt de tool op de website van de Vlaamse regulator VREG. Als consument kan je op elk moment van leverancier veranderen en dat blijkt vaak voordelig.

De energieleveranciers moeten ook elk jaar informatie geven over het goedkoopste product dat ze zelf in de aanbieding hebben, afhankelijk van het verbruiksprofiel van de klant. Ook dat doen sommigen niet.