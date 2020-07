Limburgse gerechtelijke politie ontmaskert hacker van miljoenen mailadressen

De hacker combineerde die adressen met andere gegevens zoals bankrekeningnummers en verkocht die voor veel geld. De politie betrapte hem op heterdaad, waardoor alle gestolen materiaal gevonden is en alle servers zijn afgesloten.

De zaak kwam bij de poltie terecht toen een getroffen telecombedrijf de politie alarmeerde zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket: “Dat schetst meteen hoe belangrijk het is dat bedrijven die geconfronteerd worden met computercriminaliteit snel aangifte doen, want na een onderzoek van amper 1 maand konden we deze hacker al identificeren en oppakken.”