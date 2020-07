Niet alle kramen welkom in Blankenberge: "Marktplein is te klein"

Joris Vanderwee baat Jorchan Markten uit. Hij vertegenwoordigt een groep non-foodverkopers. Hij pleit voor meer solidariteit, ook al omdat er volgens hem echt wel genoeg plaats is op de markt van Blankenberge zonder dat de veiligheid daardoor in gedrang komt.



"We zitten toch nog altijd in de openlucht, dus waarom worden die regels op de markt zo streng toegepast terwijl ze in de winkelstraten bijlange zo streng niet toegepast worden. Als je die gangen nu 4 meter breed maakt, dat is toch al een redelijke afstand. Je zet pijlen op de grond dat de mensen in één richting moeten lopen. Dan kan je al heel wat meer marktkramers zetten en dan is bijna iedereen toch al min of meer tevreden. Het kan wel degelijk anders, zonder te overdrijven met de maatregelen."