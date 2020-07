Meer dan 100 mijnwerkers komen om door aardverschuiving in Myanmar, 150 nog vermist

In Myanmar, in Zuidoost-Azië, zijn meer dan 100 mijnwerkers omgekomen na een aardverschuiving. 150 anderen zijn nog vermist. De voorbije dagen heeft het erg veel geregend in de streek. Er gebeurden al eerder ongelukken bij illegale mijnbouw in Myanmar. Het noorden van het land is rijk aan jade, een erg populaire edelsteen in buurland China.