Beersel annuleert zijn drie jaarmarkten: "Jammer, maar we kunnen niet aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen voldoen"

De beslissing om de jaarmarkten in 2020 te schrappen was niet eenvoudig aangezien de jaarmarktentraditie in Beersel al erg oud is. “Het is een moeilijke en pijnlijke beslissing maar we hebben besloten dat het voor de volksgezondheid niet verantwoord is om de jaarmarkten te laten doorgaan”, zegt schepen Vanhaverbeke. “Onze slogan is ‘nu volhouden is levens redden’ en dat willen we dan ook echt in de praktijk omzetten.”