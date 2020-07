"Beavis and Butt-Head", cultfiguren uit de jaren 90, maken comeback in nieuwe afleveringen

En nu komen er dus nieuwe afleveringen van "Beavis and Butt-Head" op de Amerikaanse zender Comedy Central. "Het lijkt dat de tijd rijp was to get stupid again (om weer stom te gaan doen, red)", zegt bedenker Mike Judge, verwijzend naar een veelgehoorde zin uit de reeks. Judge creërde de reeks en sprak de stemmen in, en ook de nieuwe afleveringen zal hij schrijven en inspreken.

Er zijn twee reeksen besteld, die zullen gaan over thema's die "herkenbaar zijn voor zowel oude als nieuwe fans. “Beavis and Butt-Head waren een bepalende stem voor een generatie. We kunnen niet wachten om te zien hoe ze door de verraderlijke paden van een wereld banen die lichtjaren van hen af ligt", zegt directeur Chris McCarthy van Comedy Central. Er is nog geen uitzenddatum bekend.