Rousseau legt eisen op tafel: is dit een doorbraak? "Men wil praten, maar het ziet er nog altijd niet rooskleurig uit"

Ik hoor niet meer vandaag. De voorzitters van CD&V, Open VLD, de drie koningen, moeten de SP.A-voorwaarden nog bekijken. Wellicht komt er morgen of overmorgen al een ontmoeting met de zes partijen die in een regering willen stappen. Dus de drie regeringsvormers, SP.A, maar ook N-VA en CDH. Ik hoor ook dat de drie koningen willen praten, maar geen tekst willen tonen. De SP.A wil het wel allemaal zwart op wit zien staan. De Vlaamse socialisten zijn bang dat ze niets zullen krijgen en dat ze dan zullen moeten opstappen en dan de schuld krijgen van het mislukken van de onderhandelingen. Daarom willen ze het duidelijk in een tekst zien.

Is de SP.A bereid om zonder de PS naar de onderhandelingstafel te komen?

Eigenlijk wel, als aan hun eisen voldaan is. Dan zijn ze bereid om alleen te komen onderhandelen zonder de PS. Rousseau heeft altijd gezegd dat alleen inhoud voor hem telt. In zijn nota staan sociale accenten die hij wil, niet de voorwaarde dat de PS erbij moet zijn. Al staat de SP.A niet te springen om zonder de PS te regeren, want de partij zal in een regering zonder de Franstalige socialisten toch met drie rechtse partijen moeten regeren: N-VA en de twee liberalen partijen. Bij de ontmoeting morgen of overmorgen is de PS alvast niet uitgenodigd. Al gaan de Vlaamse socialisten ervan uit dat de PS wel graag zal willen meeregeren als die sociale accenten gelegd zijn. Maandag lieten de voorzitters van CD&V en Open VLD verstaan dat de PS nog altijd welkom is.

Gaat dit nu lukken om een regering te vormen?

Het ziet er nog altijd niet rooskleurig uit. Zelfs al wil Open VLD en MR al die sociale accenten slikken, dan is het de vraag of N-VA daarin zal willen meegaan. Als N-VA die punten weer wil afzwakken, wat moet de SP.A dan doen? Toch opstappen? Er is ook nog CDH die hun partijprogramma opgestuurd hebben, met zelfs een vierdagenweek in. Hoe onberekenbaar zijn die? Zij zijn ook belangrijk, want de regering zonder de PS heeft maar 1 zetel op overschot.