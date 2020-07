Hoe vallen de eerste culturele voorstellingen mee? Wij vroegen het aan de toeschouwers

In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen bracht het Antwerp Symphony Orchestra woensdag een generale repetitie voor publiek. De sfeer was er een beetje onwezenlijk. Van de 2.000 zitjes in de zaal waren er maar 200 bezet. Dat is immers het maximale aantal toeschouwers dat binnen mag. Mensen werden door vrijwilligers naar hun plaats geleid en na het concert was er geen tijd om te blijven plakken.