Politie gaat patrouilleren op rommelmarkt Tielt-Winge

De wekelijkse rommelmarkt op het Gouden kruispunt in Tielt-Winge is al jaren een succes, maar vorige maandag was er te veel volk om nog voldoende afstand te kunnen houden. "Wij hadden nochtans alles goed voorbereid met de organisatoren waar we al jaren goed mee samenwerken", vertelt de burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken. "Het had vooral te maken met de grote volkstoeloop. Wij hadden afgesproken dat er maar een bepaald aantal mensen op de markt aanwezig mocht zijn. Daardoor moesten er mensen wachten, en hun geduld was beperkt. En dat heeft aanleiding gegeven tot incidenten."