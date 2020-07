Politiezone Ieper schreef tijdens lockdown bijna 1.000 coronaboetes uit

De politiezone Arro Ieper had de voorbije maanden flink wat werk. Tussen half maart en mei schreef de politie bijna 1.000 coronaboetes uit. Het gaat dan vooral over boetes voor het niet naleven van het samenscholingsverbod. Op de tweede plaats gaat het om mensen die op weg waren zonder geldige reden, voor een niet-essentiële verplaatsing.

Ook in Brugge schreef de politie aardig wat processen-verbaal uit. Daar tellen ze er bijna 900. "Nu controleren we vooral op de afstandsregels", zegt Lien Depoorter van de politie van Brugge. "We controleren vooral in het uitgaansleven. Daar willen we vooral sensibiliseren en mensen aanmoedigen om de afstandsregels te respecteren."