President Trump maakt bocht over mondmaskers na opnieuw een recordaantal besmettingen

Uit de cijfers van de Johns Hopkins universiteit blijkt dat epidemie in de VS snel aan het heropflakkeren is. Vooral de zuidelijke staten Texas, Phoenix, Californië en Arizona worden nu zwaar getroffen. In Californië moeten bars en restaurants en musea weer sluiten voor een periode van drie maanden deze keer.



“In 45 van de 50 staten is er nu een stijging van het aantal besmettingen”, zegt correspondent Björn Soenens in de VS. “Vooral in de staten waar geen afstand werd gehouden flakkert het virus weer op. Maar het is niet zo eenvoudig: in Californië bijvoorbeeld waren er wel veel maatregelen, en daar flakkert het virus toch ook weer op”, als Soenens.