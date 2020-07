Salpeterzuurlek bij chemisch bedrijf in Houthalen

Hoe het lek precies ontstaan is, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Iedereen in de buurt moest ramen en deuren gesloten houden maar intussen is het gevaar geweken. Rond 10u werd het lek gedicht. In het bedrijf werd iedereen geëvacueerd. Volgens de brandweer is er geen gevaar meer voor de omgeving, maar de straat blijft wel nog even afgesloten.

Het bedrijf MVT is gespecialiseerd in het chemisch vernikkelen van onderdelen. Salpeterzuur is erg gevaarlijk omdat het bij contact met de huid brandwonden kan veroorzaken en bij het inademen van de dampen ook voor inwendige schade kan zorgen.