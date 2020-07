Sint-Niklaas plakt oranje stickers voor scholen om fietsveiligheid te verhogen

Sint-Niklaas wil het drukste verkeersmoment van de dag in goede banen leiden. “Aan de ingangen van scholen stoppen fietsers vaak ineens, andere weggebruikers weten dan niet waarom en dat is gevaarlijk”, legt schepen Carl Hanssens uit. “Met deze sticker proberen we een signaal te geven ‘let op hier is een fietsinrit’.”

Op de sticker staat een symbool waardoor weggebruikers zien dat ze de inrit naar een fietsenstalling op school naderen. Schepen Carl Hanssens: “Het logo is fel oranje en is aan elke school aangebracht, dat is uniek in België. Het verhoogt de attentie van de automobilisten en de fietsers.”

In het totaal plakken er in Sint-Niklaas 43 symbolen op straat in 30 schoolomgevingen.