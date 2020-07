140.000 mensen hebben slaapapneu: "Onderzoek kan perfect thuis en hoeft niet 's nachts in ziekenhuis"

Slaapapneu is geen beperkt probleem. In ons land volgen zo'n 140.000 mensen er een behandeling voor. Alleen... vooraleer die behandeling kan worden terugbetaald, moet de patiënt één nacht in het ziekenhuis doorbrengen om daar de diagnose van slaapaneu te bevestigen. Hij slaapt dan 's nachts in het ziekenhuis, terwijl verschillende elektroden allerlei metingen doen. Een camera houdt ook uw slaapgedrag in de gaten. Vaak is er nog een tweede nacht in het ziekenhuis nodig, om de opgestarte behandeling aan te passen.