Comedian Bert Gabriëls blij dat optredens terug kunnen: "Grappen over corona? Zeker! 

De Vlaamse stand-upcomedian is volop bezig met zijn tweede eindejaarsconference. Ook het coronavirus zal daarin een plaats krijgen. Op de vraag of er gelachen kan worden met corona is het antwoord volgens Gabriëls altijd ja. “Maar je moet ook een beetje opletten. Het nieuws bij een eindejaarsconference is altijd een beetje triestig. Daarom gaan we op zoek naar de kant waarmee wel gelachen kan worden”, vertelt de comedian in Start Je Dag Vlaams-Brabant. “Dat kan met de PowerPoint van de regering maar ook over waar we bang voor zijn geweest. Het is goed om daar toch even mee te kunnen lachen.”