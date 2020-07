Tienenaars starten petitie voor openluchtzwembad in Vianderdomein: "Te duur voor onze stad" 

Hoewel water centraal moet staan in de heraanleg van het Vianderpark, is een openluchtzwembad of -vijver niet haalbaar, volgens de burgemeester. "Een echt zwembad in het Vianderdomein is moeilijk, dat kost veel te veel in uitbating", zegt burgemeester Partyka. "Er is geen enkele stad die dat in eigen beheer doet, alle openluchtzwembaden zijn in handen van de provincie." Daarnaast vindt de burgemeester dat een openluchtzwembad ook niet past in het Vianderdomein. "Het domein is de groene long van Tienen waar gesport en gewandeld wordt, maar we willen niet dat het domein overrompeld word door mensen die willen komen zwemmen. Het domein moet een rustig park blijven. Daarnaast willen wij ook geen entreegeld vragen. Daarom dat we als stadsbestuur eerder denken aan een waterspeelpark voor kinderen, een plonsbad of zwemvijver", besluit Partyka.