Toeristische sector roept op om drukte te vermijden: 10 tips voor rustigere alternatieven in Vlaanderen 

Een citytrip naar de stad Antwerpen is zeker de moeite, maar wie een rustiger oord zoekt, kan misschien een trip plannen naar Hoogstraten, een gezellig stadje in het uiterste noorden van de Kempen. Je kan er terecht voor een aantal opmerkelijke monumenten, maar je kan er ook genieten van rustgevende plaatsen in het groen. Het Begijnhof van Hoogstraten is bijvoorbeeld Unesco Werelderfgoed en de Sint-Katharinakerk vertelt de rijke geschiedenis van de stad. Voor rust, groen en veel ruimte (die anderhalve meter, weet je wel) kan je gaan wandelen in één van de acht stiltegebieden van Vlaanderen, Wortel-Kolonie. Je kan er zowel genieten van bosdreven, open akkers als graslanden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om er in een tent te logeren op de paalkampeerplaats.

Voor wie geniet van een wandel- of fietstocht in het groen, maar onderweg ook graag iets bezoekt, is de fortengordel aan de zuidrand van Antwerpen de ideale daguitstap. Op de route van 44 kilometer maak je kennis met maar liefst 8 verschillende forten die na de onafhankelijkheid van België in 1830 de stad moesten beschermen tegen vijandige legers. Sommige forten kan je bezoeken, je kan er een korte wandeling maken of picknicken, en aan verschillende forten kan je iets drinken in een zomerbar.

