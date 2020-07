Twee besmettingen in Dreamland Helchteren: "Hadden mondmaskers moeten verplichten", vindt burgemeester

Colruyt Group, waar Dreamland deel van uitmaakt, heeft de twee besmettingen bevestigd. De negen andere personeelsleden worden nu ook getest. Voorlopig blijft de hele ploeg in quarantaine. De winkel zelf blijft wel open, medewerkers van andere filialen komen tijdelijk bijspringen.

Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren, reageert scherp op de besmettingen. "De directie van Dreamland heeft de juiste beslissing genomen door het personeel onmiddellijk te wisselen. Maar de regering had beter geluisterd naar de virologen om een mondmasker te verplichten in winkels. Dat was een belangrijke beslissing. In tegenstelling tot een aantal andere gemeenten blijft het voor mij een uitgemaakte zaak. Wij volgen uiteraard het ministerieel besluit, maar ik raad het dragen van een mondmasker ten sterkste aan. We moeten het advies van de virologen blijven volgen."