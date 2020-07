Vandalen vernielen redderspost De Panne: "Voor 7.000 euro schade"

Het nieuwe omroepsysteem, de walkietalkies en de koelkasten: alle apparatuur is kapot. "De daders wisten zeer goed met wat ze bezig waren", zegt hoofdredder Geerardyn. "Het is een moeilijke en zeer gevaarlijke manipulatie die ze uitgevoerd hebben aan onze elektriciteitskast. Laten we het zo zeggen: het gaat niet om dronken mensen die even voor vandaal hebben gespeeld."

Er is voor minstens 7.000 euro schade aangericht. De politie is een onderzoek gestart. "Gelukkig hebben we intussen nieuw materiaal ter beschikking gekregen van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) en de gemeente De Panne. We zijn opnieuw volledig operationeel”, zegt de hoofdredder.