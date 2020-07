VRT-Verkeersexpert Hajo Beeckman wil ook verkeersinformatie voor fietsers

Beeckman krijgt ondertussen veel reacties met ondermeer suggesties over de manier waarop je informatie kan sprokkelen die interessant is voor fietsers op het moment dat ze willen vertrekken. Er worden apps voorgesteld, een telefoonnummer, een mailadres of kanalen als Twitter. "Ik ga al die suggesties uitzoeken en later verder uitwerken want de fiets krijgt meer en meer een grote rol in het verkeer. Zeker in Antwerpen waar we nog heel veel jaren last zullen hebben van de werken aan de Oosterweelverbinding. Als er Radio 2-luisteraars zijn met nog meer suggesties, dan zijn die heel erg welkom", besluit hij.