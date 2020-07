Vijf minuten de tijd? Tel zoveel mogelijk vlinders tijdens de jaarlijkse vlindertelling

Vlinders zijn graadmeters voor onze leefomgeving, ze vertellen ons iets over de kwaliteit van onze omgeving. Vlinderpopulaties kunnen verschillen van jaar tot jaar. Daarom is het belangrijk elk jaar opnieuw de tellingen uit te voeren. Met de jaarlijkse tellingen kunnen we de verschillen zien per provincie. “In Oost-Vlaanderen is bijvoorbeeld het oranje zandoogje een soort die veel voorkomt”, zegt Veraghtert.